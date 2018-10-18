القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء

افتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، 4 مدارس للتعليم الأساسي لخدمة عدد من التجمعات البدوية والقرى النائية بنطاق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، شملت مدرسة الشهيد العميد أ.ح أحمد محمد عبدالله الكفراوى بقرية أل جرير ، ومدرسة الشهيد الرقيب أول احمد رضا عبدالحكيم ناصف بقرية الروضة ، والتي أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.





وجاء ذلك تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري وقواته المسلحة بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، واستمرارًا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع المدني لتطوير المنظومة التعليمية بشبه جزيرة سيناء.





وتضم كل مدرسة عدد 8 فصول تعليمية للتعليم الأساسى مزودة بكافة الأنشطة التعليمية والخدمية من ملاعب رياضية مجهزة وقاعة للحاسب الآلي ومكتبة ومعامل وغرف للأنشطة المدرسية والمكاتب الإدارية وإستراحة للمعلمين المغتربين مجهزة بكافة الأجهزة ومتطلبات الإعاشة المتكاملة، حيث تعد نموذج للمدرسة المطورة القادرة علي تقديم منظومة تعليمية تتناسب مع الجهود الطموحة لتطوير التعليم وخلق أجيال جديدة قادرة على استيعاب متغيرات العصر والارتقاء بالطبيعة الديموجرافية في تلك المناطق.





ومن ناحيته، نقل قائد قوات شرق القناة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى أعضاء هيئة التدريس وعدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم مقومات التنمية الحضارية لخدمة أبناء سيناء.





كما شملت الافتتاحات الجديدة مدرستين للتعليم الأساسى بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء هما مدرسة الشهيد النقيب وليد عاطف عبد العال صديق بقرية أبوصوان والتى أقامتها قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع أحد المستثمرين، ومدرسة الشهيد المقدم محمود طلعت محمود بقرية وادي الحاج والتى تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة القاهرة.





وأعرب أهالي تلك المناطق، عن اعتزازهم يجهود القوات المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين واقتلاع جذور التطرف والإرهاب بسيناء إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناءهم معربين عن تطلعهم للمزيد من الجهود نحو المضى قدماً لتحقيق ركائز التنمية الشاملة فى كافة ربوع سيناء.



