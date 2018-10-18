تعرف على جهود شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، جهودها خلال 24 ساعة، ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ومتابعة المنشآت المخالفة لشروط التراخيص.

حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية بحملة أمنية مكبرة بمدن (القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، 15 مايو، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، الساحل الشمالي، السادات، بني سويف الجديدة، النوبارية الجديدة) لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

فقد تمكنت الإدارة بتاريخ 15 الجاري من ضبط العديد من القضايا والمخالفات، من بينها الآتي:-

في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية:

تنفيذ قرار سحب واسترداد قطعة أرض بمساحة إجمالية (2735 متر) من أملاك الدولة بمنطقة الساحل الشمالي.

تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة ومنشأة مخالفة الترخيص.

تأمين تنفيذ (15) قرار غلق منشأة لمخالفة شروط الترخيص .

إيقاف (41) قرار أعمال لمنشآت مخالفة الترخيص .

في مجال ضبط القضايا المتنوعة:

ضبط (25) سيارة ودراجة بخارية لمخالفة قانون المرور والبيئة.

ضبط (66) حالة سرقة تيار كهربائي ومياه ورفع عدادات من أماكن عمومية.

ضبط (44) حالة إزالات فورية.

ضبط (10) حالات مبانى مخالفة لشروط الترخيص.

ضبط (75) حالة إشغال بالطريق العام.

ضبط (3) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.

ضبط (11) بائع جائل.

ضبط حالة إتلاف مسطح أخضر.

ضبط (39) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.

ضبط (17) حالة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.