هل "الإنترنت" من علامات الساعة الصغرى؟

أكد الدكتور وهدان، أستاذ كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، على أن الرسول الكريم أول من تحدث عن الإنترنت واعتبره من علامات الساعة الصغرى.





أوضح "وهدان" خلال لقائه في برنامج "جراب حواء"، المُذاع عبر قناة "LTC"، قائلا "من علامات الساعة أن يطوف التاجر حول الأفقين فلا يجد ربحًا"، وفيما معناه "الإنترنت".





زاد العالم الأزهري، أنّ أيسر وسيلة مواصلات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الفرس، فكيف يلف التاجر حول العالم فلا يجد ربحًا؛ في إشارة إلى أنّ الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة لذلك، فبضغطة زر يمكن الإطلاع على بورصات العالم ولا نجد ربحًا.