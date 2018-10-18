عاجل.. مصرع وإصابة 18 إثر حادث مروع بالمنوفية

لقي 2 مصرعهما وأصيب 16 آخرين، إثر حادث مروع بتصادم أتوبيس مع ملاكي وميكروباص، قبل كمين العجيزي بالسادات في المنوفية .







وورد بلاغ عن تصادم أتوبيس مع ملاكي وميكروباص قبل كمين العجيزي بالسادات، وتم نقل 16 حالة مصابة وحالتين وفاة حتى الآن، بمستشفى السادات، كما دعمت مستشفى السادات بـ 4 سيارات تحسبًا لنقل الحالات الخطرة لشبين الكوم.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، منذ قليل، بـ9 سيارات إسعاف، لنقل الجثتين و16 حالة مصابة.