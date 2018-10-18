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عاجل.. مصرع وإصابة 18 إثر حادث مروع بالمنوفية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:48 ص
عاجل.. مصرع وإصابة 18 إثر حادث مروع بالمنوفية
إسعاف - أرشيفية
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أحمد الباهى
 
لقي 2 مصرعهما وأصيب 16 آخرين، إثر حادث مروع بتصادم أتوبيس مع ملاكي وميكروباص، قبل كمين العجيزي بالسادات في المنوفية.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، منذ قليل، بـ9 سيارات إسعاف، لنقل الجثتين و16 حالة مصابة.

وورد بلاغ عن تصادم أتوبيس مع ملاكي وميكروباص قبل كمين العجيزي بالسادات، وتم نقل 16 حالة مصابة وحالتين وفاة حتى الآن، بمستشفى السادات، كما دعمت مستشفى السادات بـ 4 سيارات تحسبًا لنقل الحالات الخطرة لشبين الكوم.
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