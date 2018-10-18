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عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:34 ص
عبايات كاجوال لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
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هناك بعض الفتيات يفضلن ارتداء العبايات الكاجوال في الجامعة لإطلالة مميزة، ولكن تختلف موديلات العبايات من موسم لأخر، لذا نقدم لكم أفضل الموديلات المناسبة لهذا العام

اختاري عباءة الجامعة عملية؛ أي يسهل ارتداؤها وتنسيقها بأكثر من ستايل، فمثلاً اتجهي إلى العبايات المفتوحة؛ فهي ستمكنك من ارتدائها على أحد الفساتين الضيقة، أو على بنطلون وبلوزة لمزيد من التجديد من طلتك.

اتجهي إلى العبايات التي تحتوي على رباط؛ فهي ستكون خيار الأمثل في الأوقات التي تكونين فيها على عجلة من أمرك.

انتقي العبايات البسيطة التي لا تحتوي على كثير من التفاصيل؛ فهي ستساعدك على تنسيق الإكسسوارات المختلفة معها مثل الأعقاد والأحزمة، وبالتالي ستحصلين على أكثر من لوك بقطعة واحدة فقط.

نسقي مع العبايات الكاجوال في الجامعة أحذية رياضية، أو مسطحة لتكون مريحة وأنيقة لك، وابتعدي عن الأحذية ذات الكعب العالي؛ حفاظاً على راحة قدميك.
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
عبايات "كاجوال" لإطلالة مناسبة للجامعة (صور)
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