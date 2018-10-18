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لهذا السبب.. تويتر تكشف عن ميزة جديدة لتطبيق Periscope

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:41 ص
لهذا السبب.. تويتر تكشف عن ميزة جديدة لتطبيق Periscope
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كشفت شركة تويتر عن ميزة جديدة لتطبيق Periscope، تحمل اسم  "مشرف المحادثات"، وهذا من أجل محاربة التعليقات السخيفة التي تظهر أثناء البحث بخدمة "بيرسكوب".

وميزة "مشرف المحادثات" الجديدة تمكن صاحب البث من اختيار مجموعة من الأشخاص الذين يتولون مهمة مراقبة التعليقات التى تظهر أثناء البث، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء الأشخاص من حذف وإيقاف التعليقات المسيئة التى تظهر أثناء البث.

ووفقا لموقع CNET الأمريكى، ستساعد تلك الميزة بشكل كبير المشاهير وأصحاب البث على الموقع من منع استغلال شعبيتهم فى نشر تعليقات سيئة، خاصة وأن النظام الآلى لمراقبة التعليقات لا يعمل بشكل دقيق مثل البشر.
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