لهذا السبب.. تويتر تكشف عن ميزة جديدة لتطبيق Periscope

كشفت شركة تويتر عن ميزة جديدة لتطبيق Periscope، تحمل اسم "مشرف المحادثات"، وهذا من أجل محاربة التعليقات السخيفة التي تظهر أثناء البحث بخدمة "بيرسكوب".





وميزة "مشرف المحادثات" الجديدة تمكن صاحب البث من اختيار مجموعة من الأشخاص الذين يتولون مهمة مراقبة التعليقات التى تظهر أثناء البث، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء الأشخاص من حذف وإيقاف التعليقات المسيئة التى تظهر أثناء البث.



