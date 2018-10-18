رويترز: قطر تبيع خام الشاهين للتحميل في ديسمبر بعلاوات سعرية أقل

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر تجارية، الأربعاء، أن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في ديسمبر بعلاوات سعرية أقل بالمقارنة مع الشهر السابق، مقتدية بضعف في سوق الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن قطر للبترول باعت الشحنتين البالغ حجمهما 500 ألف برميل بعلاوة 1.10 دولار للبرميل في المتوسط فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

وقال أحد المصادر إن شيفرون وجيه.اكس نيبون ربما اشترتا الشحنتين. ومن المقرر تحميل الشحنتين في السابع والثامن من ديسمبر وفي 26 و27 منه.

وتعاني قطر من تداعيات المقاطعة، إذ أجبرت الأخيرة على السحب من الاحتياطي النقدي وضخ عشرات المليارات لإنقاذ النظام المصرفي من الانهيار، في وقت انخفضت حصتها من بيع النفط، بالتوازي مع دخول الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا مجال تصدر الغاز المسال، الذي تعتمد عليه موازنة قطر بشكل كلي.