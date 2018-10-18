أشرف زكي يكشف سرًا لا يعلمه أحد عن نور الشريف

قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي إن الفنان نور الشريف كان يتصل به ويطلب منه إرسال قائمة الطلبة المتعثرين في المعهد العالي للفنون المسرحية لسداد رسومهم، مشيرًا إلى أنه كان يدفع الرسوم للطلبة السوريين.





وأضاف زكي، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، أن الفنان نور الشريف كان يعتبر المعهد العالي للفنون المسرحية بيته الثاني، مشيرًا إلى أن الفنان نور الشريف كان يحرص على تقديم الوجوه الجديدة في أعماله مثل مسلسل "الدالي" وغيرها.





جدير بالذكر أن الفنان نور الشريف وافته المنية في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع المرض، وبعد تاريخ فني طويل من الأعمال الجيدة.