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إطلالة جديدة بالأبيض للفنانة راندا البحيري

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
إطلالة جديدة بالأبيض للفنانة راندا البحيري
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الفجر الفني
 
نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة، شاركت بها جمهورها الذي سألته عن رأيه في الجلسة.

ظهرت البحيري في الجلسة بفستان أبيض طويل، وتفاعل الجمهور مع الجلسة بالإعجاب والثناء على إطلالتها.

يٌذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري هو مشاركتها في مسلسل "سرايا حمدين" من تأليف نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوصف، وإنتاج بلاك أند وايت، وهو عمل من بطولة سامح حسين، دومينيك حوراني، محمد ثروت، إيناس مكي، أحمد حلاوة، إيمان السيد، ومصطفى أبو سريع.​
إطلالة جديدة بالأبيض للفنانة راندا البحيري
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