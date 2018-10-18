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أشرف زكي: سعيت لمنصب نقيب الفنانين انتقامًا لهذا الفنان

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:28 ص
أشرف زكي: سعيت لمنصب نقيب الفنانين انتقامًا لهذا الفنان
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الفجر الفني
 
قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إن أستاذه الذي علمه وأهداه رسالة الدكتوراة الخاص به هو الفنان سعد أردش، مشيرًا إلى أن مشهد للفنان سعد أردش، كان سببًا في تغيير مسار حياته.

وقال زكي، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، إنه حضر مع أستاذه الفنان الراحل سعد أردش مشهدًا من فترة ترشحه لمنصب نقيب المهن التمثيلية، وشاهد كيف حصل على عدد محدود جدًا من الأصوات لأن قيمته لم تكن مقدرة كما يجب، فاتخذ حينها قراره بأخذ حق سعد أردش والحصول على منصب النقيب يومًا ما.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف زكي يشغل منصب نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون المصرية.
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