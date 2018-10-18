إيهاب أمين يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز لبحث ترتيب بطولة العالم 2019

يلتقي الدكتور أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، مع رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني اتانابي، 28 أكتوبر الجاري لبحث الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لكأس العالم للجمباز 2019 بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.





ومن جانبه، أكد ايهاب امين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، أن أتانابى رئيس الاتحاد الدولى للجمباز رحب بتنظيم مصر بتنظيم كاس العالم فى عام 2019 وبشكل دورى ، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأفريقية الوحيدة التى تحصل على شرف تنظيم كاس العالم للجمباز .





وأشار رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، إلى أن رئيس الاتحاد الدولى أعرب عن اعجابه الشديد لتنظيم للبطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعى والترامبولين رقم 14، التي استضفتها مصر مؤخرا، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة رقم 1.





وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجمباز، أن هناك بعض المعوقات التي تواجه الاتحاد، يجب الانتهاء منها لحسم قرار استضافة كأس العالم علي راسها موافقة وزارة الرياضة علي استيراد عدد من الأجهزة اللازمة حتي تستطيع مصر تنظيم البطولة.