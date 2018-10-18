سعر ومميزات ومواصفات سيارة "بوتين" الخارقة والأخطر في العالم.. "ضد الهجمات الكيميائية والنووية" (فيديوجراف)

آثارت صور سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جدلًا واسعًا حول سعرها، وتساءل عدد كبير من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا عن سعرها الذين وصفوه بالخيالي، خاصة مع المواصفات العالمية التي تتميز بها، وتعد السيارة الأولى من نوعها في العالم.





"تتحول إلى غرفة عمليات تدير حربا شاملة، محصنة ضد الهجمات النووية والكيمياية".. هكذا تتميز سيارة الجديدة للرئيس الروسي، زيل ليموزين "آوروس- Aurus"، وتعد ضمن مشروع "كورتيج" الروسي، ويصل سعرها إلى 10 مليون روبل روسي أي ما يعادل 160 ألف دولار أمريكي أو 600 ألف ريال سعودي.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة مميزات وتفاصيل السيارة:

- سيارة زيل ليموزين "آوروس- Aurus".

- أول سيارة من نوعها في العالم.

- محصنة ضد الهجمات النووية والكيميائية.

- تستطيع أن تتحول إلى غرفة عمليات تدير حربا شاملة.

- يمكن غمرها بالكامل في الماء مع الحفاظ على سلامة الركاب.

- تعمل على إطارات معززة بالصلب لمنعها من الانزلاق.

- تحتوي على كبسولة مضرعة يمكنها مقاومة الطلقات النارية وانفجارات الألغام الأرضية.

- تحتوي على نظام خاص للاتصالات مبني بالكامل على أقمار روسية صناعية.

- النظام الداخلي يجعلها على اتصال تحت أي ظرف من الظروف.

- في حالة حدوث هجوم كيميائي يمكن للسيارة أن تغلق نوافذها.

- تتمتع بناقل حركة غير عادي تم تصميمه ليكون آليا.

- كما أنه هجين مع مولد يمكنه العمل كمحرك كهربائي وكمولد.

- تم تغطية جسم السيارة بطبقة مدرعة بسمك 15 ملليمترًا مع هيكل مقوي يضمن عدم انزلاق جسمها.

- يبلغ طول السيارة 7 أمتار تقريبا.

- أطول بقليل من سيارة الرئيس الأمريكي لكها أخف وزنًا حيث يصل وزنها إلى 5.6 طن.

- يتم تشغيل السينات بمحرك توربيني V8 بسعة 4.4 لتر يعمل بشاحن توربيني.

- وزينت السيارة من الداخل بمقاعد جلدية بيضاء تفاصيل من الخشب.

- تحتوي على أنواقع كسيرة من الأسلحة الروسية المثبتة في الباب.

- يصل سعرها إلى 10 مليون روبل روسي أي ما يعادل 160 ألف دولار أمريكي أو 600 ألف ريال سعودي.





وتأتي تسمية السيارة "آوروس" Aurus من الكلمة اللاتينية Aurum والتي تعني الذهب، فضلًا عن كلمة rus وتعني روسيا، علمًا أنه تم صناعتها لتصبح ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسية التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



