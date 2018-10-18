أشرف زكي يحكي طريقة اكتشافه لـ ماجد الكدواني

قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إنه كان رفقة الفنانة سميرة محسن، والدكتور سمير أحمد، بلجنة التحكيم في معهد الفنون الجميلة، التي اكتشفت الفنان ماجد الكدواني، ووافقت على إلحاقه بمعهد الفنون المسرحية، مشيرًا إلى أمله في استعادة الأكاديمية دورها في البحث والتنقيب عن النجوم.





وأضاف زكي، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" أمس، أنه كان صديقًا للفنان عمرو دياب أثناء فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن الهضبة كان يرفض الجلوس على المقهى لأنه كان يعرف أنه سيصبح نجم".