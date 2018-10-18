سواريز وروبرتو يسابقان الزمن للحاق بمواجهة إشبيلية

شارك المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والمدافع سيرجي روبرتو اليوم الأربعاء، في جانب من تدريب نادي برشلونة بمدينة سانت جوان ديسبي الرياضية.





وبعد أن أجرى الثنائي برنامجاً تأهيلياً خلال الفترة الماضية للشفاء من إصابتيهما، إذ كان يعاني سواريز من آلام في الركبة اليمنى، بينما أصيب روبرتو بشد في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، اقترب اللاعبان من دعم قائمة "البلاوغرانا" خلال مواجهة إشبيلية السبت المقبل، على ملعب كامب نو في الجولة 9 لليغا.





وشارك في الحصة التدريبية مجموعة من لاعبي الفريق الرديف، بسبب النقص الكبير في صفوف الفريق الأول سواء لإصابة بعض اللاعبين أو لانضمام آخرين لمنتخباتهم.





وستواصل كتيبة إرنستو فالفيردي الاستعداد غداً الخميس، لهذا اللقاء المهم الذي سيسعى خلاله الفريق لحصد النقاط الثلاث من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد 4 جولات متتالية دون فوز (3 تعادلات وخسارة)، والانفراد بصدارة الترتيب.





ويتصدر إشبيلية الجدول بـ16 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الفريق الكاتالوني.



