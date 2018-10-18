دنيا بطمة: في يوم فرحي ارتديت فستانًا كل ساعة

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المطربة المغربية دنيا بطمة، للحديث عن مشوارها الفني وأبرز العادات المغربية في الحياة والزفاف.





وقالت بطمة، في حديثها، إن الشعب المغربي يعتز بزي القفطان لأنه يعبر عن شخصيته وتقاليده، وأصبح ينافس أهم التصميمات العالمية، مشيرةً إلى أن القفطان المغربي أصبح منتشرًا في بلدان أخرى.





وأضافت بطمة أن عدد أيام حفلات الزفاف يختلف في المغرب عن أي مكان آخر، موضحةً أن العرس قد يستمر أحيانًا سبعة أيام، لكل يوم تقاليده الخاصة.





وتابعت بأن العروس قد ترتدي في ليلة واحدة أكثر من زي، وأنها في عرسها هي كانت ترتدي زيًا مختلفًا كل ساعة.