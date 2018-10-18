الشركة الوطنية للسكك الحديدية تخصص 6,1 مليون دينار لتأهيل السكة الحديدية للضاحية الجنوبية









خصصت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إعتمادات بقيمة 6,1 مليون دينار لتأهيل السكة الحديدية للضاحية الجنوبية.





وقد بلغت أشغال التأهيل التي انطلقت منذ شهر جانفي 2018، نسبة 50 بالمائة، خاصة في الأجزاء ذات الأولوية على غرار سكة عدد 2 و4 بمحطة تونس وسكة عدد 1 بمحطة معهد الزهراء وهو ما سهل تحرك القطار وقلص في نسبة تأخيره، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.





كما تتواصل أشغال التجديد على مستوى السكة عدد 1 و 2 ومحولات السكة بمحطة برج السدرية (رقم 3 و9 و10) وستليها السكة عدد 1 مكرر بمحطة رادس اضافة الى تدعيم وإصلاح الأسوار التي تتعرض للتخريب ورفع جميع أنواع النفايات الموضوعة فوق السكة من طرف المواطنين.





كما تعمل الشركة على معالجة بعض النقائص الفنية بهدف توفير سلامة سير القطارات وتحسين جودة الخدمات، وفق ذات البلاغ.



