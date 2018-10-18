حماقي يستعد لحفل الجامعة الكندية "CIC" بتجهيزات ضحمة

يستعد الميجا ستار محمد حماقى لاحياء حفلا غنائيا ضخما " Welcome party" مساء اليوم الخميس داخل الجامعة الكندية "CIC" بالشيخ زايد احتفالا بالطلاب الجدد و بحضور عدد كبير من الطلاب من مختلف المراحل وأصدقائهم .





ويتوافق الحفل مع مرور 15 عاما على انشاء الجامعة الكندية بمصر ويشهد تجهيزات ضخمة لعرضه عالميا على ادارة الجامعة الأم بكندا وبفروعها في مختلف دول العالم لذا وقع الاختيار على حماقي لأحياء الحفل نظرا لما تتميز به أغانيه بألوان موسيقية تتماشي مع التطور العالمي من حيث التوزيعات والالحان والتي تنال اعجاب الشباب من مختلف الأعمار.





على جانب آخر يستعد حماقي لتقديم عدد من المفاجأت لطلاب الجامعة الكندية بمصر حيث يقدم عدد من أغانيه المميزة التي تألق بها منذ بداية مشواره الفني بالاضافة الى عدد من أغاني البومه القادم التي يهديها لجمهوره من مختلف المراحل.





ويقوم بتنظيم الحفل"صوت ميوزيك "التي وضعت جميع الامكانيات للخروج بحفل مبهر من حيث الاضاءة والمؤثرات البصرية وتصميم المسرح.