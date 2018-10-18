ريفاس يؤكد: جوميز لا يثير غضبي.. والهلال أفضل بكثير من الاتحاد





أكد النجم الفنزويلي جيلمين ريفاس مهاجم الهلال أنه غير متضايق من اعتماد المدرب خيسوس بشكل كبير على زميله الفرنسي بافيتمبي جوميز في مباريات الفريق، موضحا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لزميله الفرنسي، لاسيما وأنه الأجدر ويستحق أن يكون أساسيا.





وقال ريفاس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في المرمى": "جوميز لاعب كبير ولديه إمكانات عالية ويمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات، ولن أعترض نهائيا على وجودي في دكة البدلاء، وعلي أن أعمل بجد وأتدرب جيدا وأنفذ تعليمات المدرب حتى أحصل على فرصة، وأعتقد أنني كنت خارج حسابات جيسوس، لكن الهدف الذي أحرزته في مرمى الاتحاد بمباراة السوبر ساهم بشكل كبير في استمراري مع الهلال هذا الموسم، وأنا سعيد لأن جيسوس فضلني على السوري عمر خربين وأتمنى له التوفيق".





وكشف ريفاس أنه يفكر بمغادرة الهلال في فترة الانتقالات الشتوية، وأردف: "سأنتظر شهرين لأرى إذا أخذت فرصة أكبر أم لا، وسأقبل أي عرض يضمن لي المشاركة في عدد دقائق أكثر من الهلال بحثا عن فرصة أخرى ومشاركة دائمة بشكل أساسي".





وأوضح ريفاس إلى أن تجربته مع الاتحاد كانت مختلفة، وأردف: يقول البعض أنني سجلت أهدافا كثيرة في الاتحاد، لكنها لم تنفعني لأنني لم أحقق أي بطولة مع اتحاد جدة، بينما في الهلال قد تكون الأهداف أقل ولكن البطولات والإنجازات أكبر، وأرى أن الهلال أعظم فريق في آسيا مع كامل احترامي للاتحاد.





واستطرد بقوله: "المشاكل في الهلال أقل والأجواء تساعد على تقديم عطاء أكبر، وهو ناد يمتلك كل مقومات النجاح، وأنا فخور بأنني في ناد بحجم الهلال وأحب جماهيره".



