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استبدال الجزء الثالث من The Conjuring بنظيره من Annabelle

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
استبدال الجزء الثالث من The Conjuring بنظيره من Annabelle
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الفجر الفني
 
أعلن كل من الثنائي الشهير فيرا فارميجا وباتريك ويلسون أنهما سينضمان لبطولة فيلم "Annabelle 3"، وذلك بعد كشفهما أن الجزء الثالث من فيلم "The Conjuring" سيتم استبداله بجزء ثالث من "Annabelle".

ومن المعروف أن الفيلم سوف تدور قصته حول الصراع الذي ستعيشه ابنتهم "جودي" مع الدمية "أنابيل" بعد أن قام الزوجان بحبسها في صندوق زجاجي في منزلهما.

وتضم سلسلة أفلام "The Conjuring" حاليا 5 أفلام بلغت إيراداتها عالميا 1‪.‬56 مليار دولار.
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