محمد سعودي: الأطباء يسيئون استخدام المضادات الحيوية.. و"أكباد المصريين تلفت"



وأكد "سعودي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يجب على الطبيب تحديد المكان الذي سيأخذ فيه المريض للحقن، بدلا من تركه هكذا.

وتابع، أن الصيادلة ليسوا جميعا دخلاء، وهناك تحديات تواجههم، ومنها الأدوية المغشوشة، وسلاسل الصيدليات المدعومة من الدولة وتغض الطرف عنها، والقرارات الوزارية التي هي ضد صلاحيات نقابة الصيادلة.

قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن هناك سوء استعمال للمضادات الحيوية من قبل الأطباء بدون داعي، معقبا: "حرام.. أكباد المصريين تلفت".