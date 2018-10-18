ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمد سعودي: الأطباء يسيئون استخدام المضادات الحيوية.. و"أكباد المصريين تلفت"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:49 ص
محمد سعودي: الأطباء يسيئون استخدام المضادات الحيوية.. وأكباد المصريين تلفت
الدكتور محمد سعودي - وكيل نقابة الصيادلة الأسبق
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن هناك سوء استعمال للمضادات الحيوية من قبل الأطباء بدون داعي، معقبا: "حرام.. أكباد المصريين تلفت".

وأكد "سعودي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يجب على الطبيب تحديد المكان الذي سيأخذ فيه المريض للحقن، بدلا من تركه هكذا.
وتابع، أن الصيادلة ليسوا جميعا دخلاء، وهناك تحديات تواجههم، ومنها الأدوية المغشوشة، وسلاسل الصيدليات المدعومة من الدولة وتغض الطرف عنها، والقرارات الوزارية التي هي ضد صلاحيات نقابة الصيادلة.
المزيد عن: مصريين مصر توك شو أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 8:40:13 AM