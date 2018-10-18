الجابر يكشف:"تنفيذي الفيفا" طموحي.. وهدفنا تنظيم بطولة آسيا 2027





أكد أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر، عن نيته المنافسة على عضوية المكتب للتنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيراً إلى أن الحصول على عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي هي طريقه نحو تنفذي "فيفا".





وقال الجابر في حديثه لبرنامج "في المرمى" على قناة العربية السعوديو: "أنوي المنافسة على عضوية المكتب للتنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن حتى أستطيع الترشح لها لا بد أن احصل على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ثم الدخول في عضوية المكتب التنفيذي لـ "فيفا".





وكلف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الثلاثاء الماضي، سامي الجابر كمسؤول العلاقات الدولية في الهيئة بإعداد دراسة وملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا.





وواصل:" الهدف لنا تنظيم كأس آسيا 2027، والسعودية جاهزة لجميع معايير الاستضافة، خصوصاً أنها ملفها كان جاهزاً لإستضافة كأس اسيا 2019، ولكن اتحاد القدم واجه صعوبة مع جهات حكومية أدت لإنسحاب طلب الاستضافة".





وتابع: "سنبدأ حملة جديدة لاستضافة السعودية لكأس اسيا 2027 في يناير خلال البطولة المقبلة في الإمارات والسعودية جاهزة على صعيد البنية التحتية من الآن".



