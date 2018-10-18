محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)









أقام النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء مأدبة عشاء اليوم الأربعاء لنواب وقيادات الحزب بمدينة شرم الشيخ علي هامش فعاليات المنتدي البرلماني الأول.





وشارك في المأدبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي كلمة ألقاها أعلن افتتاح قصر ثقافة جديد بالمحافظة بالإضافة إلي أنه في يوم الجمعة المقبل سيشهد صلاة الجكعة بالوادي المقدس بالتزامن مع ذلك سيصلي الأقباط بدير سانت كاترين من أجل توصيل رسالة سلام للعالم أجمع، معربا عن أمنيته من الانضمام للحزب قائلا:"كان نفسي أنضم للحزب لكن مينفعش دلوقتي.. لكن لما أطلع معاش".





كما أكد فودة، أنه جاري حاليا الاستعداد لمنتدي شباب العالم حيث جاري تجهيز مدينة شرم الشيخ لاستقبال خمسة الاف شاب من مختلف أنحاء العالم.