ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
محافظ جنوب سيناء من مأدبة مستقبل وطن بشرم الشيخ: نفسي انضم للحزب (صور)
طباعة
إسلام شعراوي
 


أقام النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء مأدبة عشاء اليوم الأربعاء لنواب وقيادات الحزب بمدينة شرم الشيخ علي هامش فعاليات المنتدي البرلماني الأول.

وشارك في المأدبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي كلمة ألقاها أعلن افتتاح قصر ثقافة جديد بالمحافظة بالإضافة إلي أنه في يوم الجمعة المقبل سيشهد صلاة الجكعة بالوادي المقدس بالتزامن مع ذلك سيصلي الأقباط بدير سانت كاترين من أجل توصيل رسالة سلام للعالم أجمع، معربا عن أمنيته من الانضمام للحزب قائلا:"كان نفسي أنضم للحزب لكن مينفعش دلوقتي.. لكن لما أطلع معاش".

كما أكد فودة، أنه جاري حاليا الاستعداد لمنتدي شباب العالم حيث جاري تجهيز مدينة شرم الشيخ لاستقبال خمسة الاف شاب من مختلف أنحاء العالم.
محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)
محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)
محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)
محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)
محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 3:50:34 AM