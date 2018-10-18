دبلوماسي سابق: مشروع الضبعة النووي يضاهي السد العالي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعيد فتح ملفاتها التى يمكن استعادتها مع روسيا والصين وآسيا واليابان وأمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان يحتل 68% من تجارة مصر حتى أوائل الثمانيات، وسلعنا الهندسية والزراعية لها سوق جيد جدًا في روسيا، ونريد أن نستعيد هذا السوق.



وأضاف بيومي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أننا كما أقمنا صرح السد العالي، سوف نقيم صرح أخر وهو محطة الضبعة النووية، مشددًا على أننا دولة شديدة العناية بالأمان الذري، والجيل الرابع من المحطات النووية ليس له خطورة كبيرة، معربًا عن أمله في المسارعة بهذه المفاوضات.



وتابع أن روسيا سوف تستثمر في محور قناة السويس، وهذا يدعوا غيرها من الدول لتكرار نفس التجربة، وليس هناك مانع في التعاون المثلثي بين مصر وروسيا في إفريقيا لتمويل مشروعات مصرية إفريقية.



وأشار إلى أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجلس الفيدرالي في موسكو، سابقة لم تحدث من قبل، ومجاملة جيدة.

