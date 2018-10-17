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رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم برشلونة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:48 م
رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم برشلونة
رونالدو
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طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدارة يوفنتوس تدعيم خط وسط السيدة العجوز من خلال ضم نجم برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن رونالدو طلب التعاقد مع الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، من أجل دعم خط وسط البارسا.

 

وكان راكيتيتش قريبًا من ترك برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي لكنه قرر الاستمرار في النادي الكتالوني.

 

وكشفت الصحيفة الأسبانية أن يوفنتوس يحتاج إلى ما يقارب 100 مليون يورو للحصول على خدمات راكيتيش في يناير المقبل.

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