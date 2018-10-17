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تتقدمهم سميحة أيوب.. نجوم الفن في زيارة لنادية لطفي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:40 م
تتقدمهم سميحة أيوب.. نجوم الفن في زيارة لنادية لطفي
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الفجر الفني
 

حرص عدد من نجوم الفن على زيارة الفنانة القديرة نادية لطفى، داخل مقر إقامتها فى المستشفى.

ونشرت الفنانة ليلى علوى، صورا من الزيارة، ظهر من خلالها الفنانة القديرة سميحة أيوب، سامح الصريطى، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين، وعلقت عليها: "كلنا نحب ليلى لطفى".

وكانت الفنانة القديرة نادية لطفى، قد صرحت إن إصابة الإنسان بمرض ما يكشف له أشياءً لم يكن يدركها سابقاً ويعلمه الصبر والعلم، وتابعت: "المرض يزول بالصبر.. ومرضى علمنى الصبر والعلم".

 وأضافت أن الألم فى حد ذاته يعلم الإنسان أشياءً كثيرة عندما يمر بحالة صعبة، وعلينا أن نتعامل بحب مع الأشياء العصيبة من أجل التغلب على الصعاب، وتابعت: "أول مرة اتحجز فى المستشفى.. أخلق حالة حب مع الجماد والمكان للتغلب على الألم".

تتقدمهم سميحة أيوب.. نجوم الفن في زيارة لنادية لطفي
تتقدمهم سميحة أيوب.. نجوم الفن في زيارة لنادية لطفي
تتقدمهم سميحة أيوب.. نجوم الفن في زيارة لنادية لطفي
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