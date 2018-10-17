إبيدال ممتدحًا ميسي: لا يتحدث كثيرًا بل يظهر كل شئ بالميدان.. وهو مثال للقائد

شدد إريك أبيدال، أحد مسئولي التعاقدات بنادي برشلونة الإسباني، أن النجم الأول للبارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو مثال للقائد ليس فقط في الميدان بل في الحياة اليومية أيضا، هو شخص لا يتحدث كثيرا لكنه يظهر كل شيء في الميدان.





وقال أبيدال في تصريحات صحفية: "دائما ما نقول أنه لا يجب على ميسي ان يتحدث الجميع يعرف عندما يكون غاضبا أو سعيدا".





وتابع: "دور ميسي مهم جدا ليس في الملعب فقط بل في غرفة الملابس خاصة للاعبين الشباب و اللاعبين الجدد".





وعن خطاب ميسي بجلب دوري الابطال ؟ أجاب أبيدال: "أعتقد أن ميسي قال ذلك لأن البارسا لم يفز بدوري الأبطال منذ 3 سنوات و هذا أمر غير طبيعي لفريق بحجم برشلونة".





وواصل بالحديث عن الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، قال: "كان لي اجتماع معه و وكيل اعماله و تحدثنا عن رؤية النادي و عن نظرتي الشخصية هو لاعب شاب و موهوب و عليه التأقلم مع الفريق ، قلت له أنني سأساعده على ذلك و لأننا نتحدث نفس اللغة فذلك ساعدنا كثيرا".





وأتم قائلاً: "نريد من إرنيستو فالفيردي أن يأخذ وقته في التفكير، لا نريد وضع الظغط عليه لا نا و لا الرئيس



