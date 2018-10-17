السيناريوهات السوداء لهبوط "الماكينات الألمانية" في دوري الأمم الأوروبية

أصبح المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) مهدداً بالهبوط من القسم الأول إلى الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا، إثر خسارته 1-2 أمام مضيفه الفرنسي أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.





والسيناريوهات التالية توضح موقف المانشافت في صراع البقاء أو الهبوط بدوري أمم أوروبا:





يهبط المانشافت من القسم الأول إذا..

- تغلب المنتخب الهولندي على نظيره الفرنسي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.





- تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الفرنسي في 16 نوفمبر المقبل، وخسر المنتخب الهولندي بفارق أقل من أربعة أهداف أمام نظيره الألماني في 19 من الشهر نفسه.





- تجنب المنتخب الهولندي الهزيمة أمام نظيره الألماني في 19 نوفمبر المقبل.





- تعادل المنتخب الهولندي سلبياً مع نظيره الفرنسي وخسر 0-3 أمام المانشافت في ألمانيا، وسيحسم الهبوط في هذه الحالة بناء على سجلات الفريقين في قوائم البطاقات الصفراء والحمراء.







