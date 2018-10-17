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السيناريوهات السوداء لهبوط "الماكينات الألمانية" في دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:49 م
السيناريوهات السوداء لهبوط الماكينات الألمانية في دوري الأمم الأوروبية
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وكالات
 
أصبح المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) مهدداً بالهبوط من القسم الأول إلى الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا، إثر خسارته 1-2 أمام مضيفه الفرنسي أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.

والسيناريوهات التالية توضح موقف المانشافت في صراع البقاء أو الهبوط بدوري أمم أوروبا:

يهبط المانشافت من القسم الأول إذا..
- تغلب المنتخب الهولندي على نظيره الفرنسي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

- تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الفرنسي في 16 نوفمبر المقبل، وخسر المنتخب الهولندي بفارق أقل من أربعة أهداف أمام نظيره الألماني في 19 من الشهر نفسه.

- تجنب المنتخب الهولندي الهزيمة أمام نظيره الألماني في 19 نوفمبر المقبل.

- تعادل المنتخب الهولندي سلبياً مع نظيره الفرنسي وخسر 0-3 أمام المانشافت في ألمانيا، وسيحسم الهبوط في هذه الحالة بناء على سجلات الفريقين في قوائم البطاقات الصفراء والحمراء.


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