تراجع البورصة الأمريكية بعد إعلان الاحتياطى الفيدرالى

استقرت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان محضر الاحتياطي الفيدرالي.





وقاد سهم "أي.بي.إم" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز" بعد أن هبطت بأكثر من 7.5% عقب الإفصاح تراجع الإيرادات بأكثر من التوقعات.





بينما كان سهما "نتفليكس" و"جولدمان ساكس" من أكبر الرابحين حيث صعدا بنحو 5.6%، و4% على الترتيب بعد نتائج أعمالهما القوية.





وفي محضره الصادر اليوم عن آخر اجتماع له، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه يدعم المزيد من عمليات رفع معدلات الفائدة الأمريكية مشيراً إلى قوة الاقتصاد وسوق العمل.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، انخفضت تصاريح بناء المنازل بالولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4% إلى 25706.6 نقطة.





بينما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2809.2 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 7642.7 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 95.852.