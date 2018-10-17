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تفاصيل مقترح حصول الصيادلة على "فيزيتا" أثناء صرف الروشتة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:21 م
تفاصيل مقترح حصول الصيادلة على فيزيتا أثناء صرف الروشتة
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء، وصاحب مقترح حصول الصيادلة على "فيزيتا" أثناء صرف الروشتة، تفاصيل المقترح.

حيث أكد "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e" مساء الأربعاء، أن المقترح ليس حديثًا، ولكن تم استحداثه، وأول ظهور له كان في 2011.

وتابع: "لاحظنا إن عدد كبير من المرضى يكشف أكثر من مرة عند الأطباء، وأن نسبة الفاقد في الدواء كبير جدًا، وأن فترة العلاج أصبحت تستغرق وقتًا أطول مما يمثل عبئًا على الدولة وعبئًا على المريض".

وأضاف أن المقترح يوفر على المريض وعلى الدولة، موضحًا أن الصيدلي سيكون أكثر دقة وسيحصل على مبلغ مالي كرسم صرف الروشتة.
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