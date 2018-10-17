إنطلاق مؤتمر ومعرض النقل البحري الشرق أوسطي بالعقبة 23 أكتوبر الجاري

يعقد فى الأردن بالفترة من 23 إلى 25 أكتوبر مؤتمر ومعرض النقل البحري الشرق أوسطي السنوي الخامس عشر بمدينة العقبة، وذلك بهدف المساهمة في الارتقاء بمدينة العقبة لتحويلها إلى مركز رئيسي للتجارة الدولية وبوابة لوجستية وتجارية إقليمية كفؤة ومفضلة في المنطقة.





وسيركز برنامج أعمال المؤتمر، حسب بيان أصدره المنظمون اليوم الاربعاء، على الحلول اللوجستية الضرورية للوصول بالمملكة إلى مكانة أكثر تقدما، تصبح معها بمثابة مركز للخدمات اللوجستية الحديثة، في حين سيخدم المعرض كمنصة للمشغلين والشركات العالمية والأردنية ضمن صناعة النقل واللوجستيات لعرض منتجاتهم وخدماتهم المختلفة.





وسيناقش المؤتمرون الذين يمثلون مجموعة من ذوي الخبرة الأكاديمية وقادة الأعمال من أنحاء العالم ممن يتمتعون بثروة معرفية معززة بالخبرة الصناعية المتخصصة منها النقل بالخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والعديد من الموضوعات المهمة.





كما سيستعرضون تصوراتهم ورؤاهم حول القيمة الاقتصادية الوطنية للخدمات اللوجستية باعتبارها من الروافد الاقتصادية الفعالة، ونظرا لكونها من العوامل المحفزة للنمو.





كما سيتم استعراض وجهات نظرهم وتبادل الآراء في ما بينهم حول متطلبات تسريع وتيرة التقدم في أداء الخدمات اللوجستية وتعزيز دورها في التبادل التجاري، ودور البنى التحتية والأنظمة والتقنيات في هذه العملية، والمستوى الواجب توافره فيها، على طريق الانضمام للجهات الفاعلة المهيمنة في مجال صناعة سلاسل التوريد، مثل هولندا وشيكاغو وسنغافورة وسرقسطة، والانطلاق في ركب النمو الاقتصادي.





وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة "يعد التطوير المستدام للبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية فرصة استثمارية فريدة من نوعها للقطاع الخاص، ليخلق وبالشراكة مع القطاع العام، ما يعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد التنافسي في المملكة".





ويمثل مؤتمر ومعرض النقل البحري الشرق أوسطي فرصة مثالية للترويج لمدينة العقبة كبوابة العالم الأكثر استدامة للأردن ومنطقة المشرق العربي ككل.





من جانبه، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة "نفخر باختيار منظمي هذا الحدث السنوي العالمي على مدينة العقبة لعقد مؤتمر ومعرض النقل البحري الشرق أوسطي السنوي الخامس عشر، وذلك لما تتميز به المدينة من ديناميكية وحيوية، وباعتبار قطاعي النقل والخدمات اللوجستية مكونان أساسيان من مكونات اقتصاد المدينة والمملكة بشكل عام".





وستستضيف شركة ميناء حاويات العقبة هذا الحدث العالمي بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة تجارة العقبة، ونقابة ملاحة الأردن، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص الرائدة بما فيها Orange الأردن.