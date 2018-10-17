مدحت العدل ساخرًا من "مرتجي": الساعة الرولكس هتأكل من إيدك حتة

سخر الدكتور مدحت العدل المنتمي لنادي الزمالك، من خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وعلق العدل على صورة للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "تويتر"، يظهر بها خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، مع مسؤول بوفد الفيفا قائلًا :"معلش الايفيه يحكم الساعة هتاكل من ايد مرتجى حتة".





وزار مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي الأهلي من أجل بحث سبل التطوير لمنظومة كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.



