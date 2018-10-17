مالكوم يستغيث بوكيل أعماله لانتشاله من جحيم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا جناح فريق برشلونة الإسباني، يمر بأسوأ فترات حياته، منذ انتقاله للبارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو بعد صراع كبير مع نادي روما الإيطالي، على الظفر بخدمات الجناح الشاب، الذي تألق بقوة مع ناديه الفرنسي في السنوات الماضية.





المثير أنه منذ انتقال مالكوم لبرشلونة، لم ينجح في إقناع إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بمستواه، من أجل الاعتماد عليه في المباريات الرسمية، حيث لم يشارك مع الفريق سوى في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.





وغاب مالكوم عن المشاركة في أي مباراة كأساسي تحت قيادة فالفيردي، والشيء الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للاعب، هو أنه حتى لم يدخل قائمة الفريق ويتواجد على مقاعد البدلاء سوى في مباراة واحدة بجميع المسابقات.





وألمحت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مالكوم قد أخبر وكيل أعماله بالتحرك سريعًا، من أجل البحث عن طريقة للخروج من ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو الشيء الذي سيثير سخرية نادي روما منه بعدما رفضهم من أجل الانتقال إلى برشلونة.





ويسعى الجناح البرازيلي للانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الشتوي، الذي سينطلق في شهر يناير المقبل ببداية عام 2019، وذلك من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.





ومن المُنتظر أن يتلقى مالكوم صدمة قوية من جانب عمالقة مدينة ميلانو والذين لا يمتلكون أي نية للتحرك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم نظرًا لامتلاكهم العديد من اللاعبين في نفس مركزه وعدم حاجتهم لخدماته.



