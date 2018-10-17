"السيسي" يرسل شريف إسماعيل مبعوثا خاصا إلى العاصمة التشادية ندجامينا

صرح أحمد سامح، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية في تشاد، بأنه في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الأفريقية الشقيقة، فقد وصل أمس المهندس "شريف إسماعيل" مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية إلى العاصمة التشادية ندجامينا في زيارة تستغرق يومين.





حيث استقبلته "أشتا صالح دامني" سكرتيرة الدولة للشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، معربةً عن ترحيبها بزيارة المبعوث المصري، ومتمنية له التوفيق في مهمته ببلده الثاني تشاد.





وأضاف القائم بالأعمال بالإنابة، أن المهندس "إسماعيل" التقى وزير النفط التشادي، حيث استعرض الوزير مُجمل التحديات التي تواجهها بلاده في مجالي البترول والطاقة، مثنياً على ما تقدمه مصر لتشاد في هذا الصدد.





من جانبه، استعرض المهندس "إسماعيل" القدرات المصرية في مجال البترول، واعتزام مصر العمل على تعزيز آفاق التعاون في هذا المجال مع دولة تشاد الشقيقة، لاسيما أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال.



