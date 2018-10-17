186 % ارتفاع بفائض الميزان التجاري الكويتي في يوليو

أظهرت البيانات الأولية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة الكويت في شهر يوليو 2018، ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 186.4%.





وبحسب البيان الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفع الفائض التجاري إلى 859 مليون دينار في يوليو الماضي، مقابل 300 مليون دينار في الشهر المماثل من 2017.





وأوضح البيان أن الصادرات ارتفعت 58.2% إلى 1949 مليون دينار (6.44 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 1090 مليون دينار (3.6 مليار دولار) مرتفعة 17%، على أساس سنوي.





وارتفع في نفس الفترة حجم التبادل التجاري بنحو 40.4% ليصل بنهاية يوليو الماضي إلى 3039 مليون دينار، مقارنة بنحو 2164 مليون دينار في يوليو 2017.





وأظهر تقرير "الإحصاء" احتلال دولة الهند صدارة أهم الدول المُصدر إليها (عدا السلع النفطية)، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 29.5 مليون دينار.





وجاءت الصين الشعبية في المركز الثاني بصادرات تُقدر بنحو 26.1 مليون دينار، تليها الإمارات بواقع 18.9 مليون دينار، ثم العراق بحوالي 16.9 مليون دينار.





كما احتلت الصين الصدارة لأهم الدول المستوردة منها، بقيمة واردات بلغت 266.4 مليون دينار، تليها الإمارات بنحو 108 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 79.5 مليون دينار، ورابعاً اليابات بنحو 53.6 مليون دينار.





وبلغت الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 47.5 مليون دينار في يوليو الماضي، بينما كانت تبلغ 50.2 مليون دينار في يوليو 2017، بانخفاض نسبته 5.3%.





وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 2.4% في شهر يوليو الماضي، في حين كانت تبلغ 4.1% في يوليو من عام 2017.