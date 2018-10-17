التفاصيل الكاملة لتراجع عماد متعب عن الاعتزال

أكد الاعلامي احمد شوبير أن مساهمته في محاولات اقناع متعب بالعودة من الاعتزال حديث صحيح ١٠٠ بالمئة.

وقال: في تصريحات لراديو ٩٣.٧ علي اون سبورت اف ام مصطفى النمر رئيس نادي ماوفيرك صديق شخصي له وكان قد تحدث معه في السابق عن تواجد حسن شحاتة مستشارا اعلاميا للنادي وقد حدث بالفعل.

تحدثت معه في أحد الحلقات على الهواء مباشرة وقال لي أرى متعب معك على الهواء مباشرة.. أنا رئيس نادي نساوي وأريد أن اضمه للفريق، نقلت العرض لمتعب ولم يبد أي رفض.





متعب أخبرني ان قراره سيتوقف علي العرض وشكل الفريق ووضعه في الدوري المحلي.





أريد التأكيد على متعب لم يبد موافقة نهائية ولكنه لم يرفض أيضا وهو الان في مرحلة دراسة هذا العرض.





معظم اللاعبين الذين خرجوا من النادي الاهلي الي الدوري السعودي كانوا عن طريقي، اعتبرهم أخواتي الصغار وكلهم اولادي لذلك لا اتقاضى اموال ابدا.





نادر شوقي نفي وجود مفاوضات؟ هو يعمل بسياسة داري علي شمتك تقيد. لان الحديث حاليا عن مهرجان الاعتزال لمتهب وهو الان يسلك طريق التحليل ويسير به بشكل جيد.. لذلك فهو يدرس القرار.





الامر حاليا متوقف علي موافقة نهائية من متعب. لان النادي يريده بشدة، ومتعب لا يريد ام يتخد اي قرار متسرع او مخاطرة.





رأيي الشخصي؟ بصراحة احب ان اري متعب في الملعب.. متعب يشعر انه مجروح، كان له اكثر من عرض في ايامه الاخيرة ولكن حبه للنادي لاهلي دفعه للرفض، ولكتي اعتقد ان لعبه في فريق اوروبي ستكون مناسبة لانها بعيدة عن اي حساسيات او مخاطرة.