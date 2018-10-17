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مالك ماورڤيرك يتحدث عن مفاوضاته مع متعب وموعد وصوله للنمسا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:16 م
مالك ماورڤيرك يتحدث عن مفاوضاته مع متعب وموعد وصوله للنمسا
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أحمد جمال
 

تحدث مصطفى النمر مالك نادي ماورڤيرك النمساوي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية هناك عن مفاوضاته مع عماد متعب لاعب الأهلي المعتزل، مشيرا إلى أن حسن شحاتة مستشار الفتي للفريق له دور كبير في الترشيح عندما تحدث في حاجة الفريق .

وقال رجل الأعمال المصري أنه طلب وساطة الكابتن أحمد شوبير لإتمام الصفقة في ظل علاقة الصداقة التي تجمعه بحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والإعلامي الكبير وأكد له أنه سيتحدث مع متعب مضيفا أن المفاوضات تسير حتى الان وهناك جلسه معه في أول نوفمبر القادم في فيينا عاصمة النمسا.

وأضاف النمر أنه علم بحديث متعب مع شويير عن رغبته في العودة من الإعتزال، ويرى أن متعب لديه ما يمكن أن يقدمه لذلك يسعى لضمه للفريق.

وعن نفي نادر شوقي لوجود أي مفاوضات بين اللاغب والنادي للنمساوي، قال النمر: "كلامي كان مع احمد شوبير وليس نادر شوقي، المفاصات كانت عن طريقه، اما بالنسبة لنادر شوقي فهو معروف في الوسط الرياضي ويعرف ماذا يفعل".

المزيد عن: ماورڤيرك النمساوي عماد متعب حسن شحاته الأهلي
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