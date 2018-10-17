"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء حملة مواجهة فيرس سي بالعاصمة اعتباراً من أول ديسمبر القادم ولمدة شهرين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المرض.





وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد للحملة وتجهيز المراكز وتحديد القوى البشرية وتدريبها من الآن وحتى الموعد المحدد للبدء بالحملة.





وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف المسح الشامل للفئة العمرية أكبر من 18 سنة كما سيتم الكشف على أمراض غير معدية مثل السكر والضغط والسمنة وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان.





وطالب المحافظ بضرورة تقديم الدعم الكامل للحملة وتذليل كافة العقبات أمامها، مشيراً إلي أن مواعيد إجراء الفحوص ستكون من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 9 مساء ويشارك فيها عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية.





وطالب المحافظ بعمل توعية إعلامية بالحملة بمشاركة المساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين.





يشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع اكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة واللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء عبد القار النوري السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات النظافة والصرف الصحي والمياه والنقل العام.



