ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:33 م
التفاصيل الكاملة.. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
طباعة
نرمين فتحى
 
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء حملة مواجهة فيرس سي بالعاصمة اعتباراً من أول ديسمبر القادم ولمدة شهرين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المرض.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد للحملة وتجهيز المراكز وتحديد القوى البشرية وتدريبها من الآن وحتى الموعد المحدد للبدء بالحملة.

وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف المسح الشامل للفئة العمرية أكبر من 18 سنة كما سيتم الكشف على أمراض غير معدية مثل السكر والضغط والسمنة وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان.

وطالب المحافظ بضرورة تقديم الدعم الكامل للحملة وتذليل كافة العقبات أمامها، مشيراً إلي أن مواعيد إجراء الفحوص ستكون من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 9 مساء ويشارك فيها عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية.

وطالب المحافظ بعمل توعية إعلامية بالحملة بمشاركة المساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين.

يشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع اكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة واللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء عبد القار النوري السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات النظافة والصرف الصحي والمياه والنقل العام.

"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
"التفاصيل الكاملة".. محافظ القاهرة يعلن موعد بدء الحملة القومية لمكافحة فيرس سي (صور)
المزيد عن: مصر فيرس سي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 6:11:32 PM