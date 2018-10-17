بعد كارثة الفيضانات.. 15 طريق خارج الخدمة.. والداخلية التونسية تناشد المواطنين بتوخي الحذر‎

أعلمت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، المواطنين، أنه على إثر نزول كميات هامة من الأمطار فإنه قد سُجل انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات.





ونشرت الوزارة في بيان لها، الطريق المتضررة من التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من الولايات التونسية اليوم الأربعاء، وهي:





1- الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين منطقتي تمغزة وميداس ولاية توزر مستوى مدخل ميداس وذلك بسبب فيضان وادي ميداس.





2- الطريق المحلية رقم 840 الرابطة بين منطقتي فوسانة والوطنية رقم 17 ولاية القصرين مستوى مدخل مدينة فوسانة وذلك بسبب فيضان وادي قرقور.





3- الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين منطقتي فريانة وبوشبكة ولاية القصرين مستوى منطقة بوحية وذلك بسبب فيضان وادي بوحية.





4- الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين منطقتي فوسانة وخمودة ولاية القصرين مستوى منطقة الهريش وذلك بسبب فيضان وادي الهريش.





5- الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي خمودة والعيون ولاية القصرين مستوى منطقة أولاد بونجاح وذلك بسبب فيضان وادي خمودة.





6- الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي العيون وسبيطلة ولاية القصرين مستوى منطقة البرك العيون القصرين وذلك بسبب فيضان وادي البرك.





7- الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي حاسي الفريد وبئر الحفي مستوى منطقة العكرة حاسي الفريد وذلك بسبب فيضان وادي العكرة.





8- الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي حاسي الفريد وبئر الحفي مستوى منطقة الهشيم حاسي الفريد وذلك بسبب فيضان وادي الهشيم.





9- الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين منطقتي فريانة وماجل بلعباس ولاية القصرين مستوى مفترق صولة ماجل بلعباس وذلك بسبب فيضان وادي صولة.





10- الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي حاسي الفريد وفريانة ولاية القصرين مستوى دوار الفكة وذلك بسبب فيضان وادي الفكة.





11- الطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين منطقتي الرميثة وتمغزة ولاية توزر مستوى منطقة الرميثة وذلك بسبب فيضان وادي الفريد.





12- الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي فج بوزيان والفريد ولاية توزر مستوى منطقة فج بوزيان وذلك بسبب فيضان وادي الفريد.





13- الطريق الجهوية رقم 182 الرابطة بين منطقتي القصرين وبوزقام ولاية القصرين مستوى منطقة مدخل القصرين وذلك بسبب فيضان وادي البعير كما يمكن العبور عبر الطريق الحزامية.





14- الطريق الجهوية رقم 71 الرابطة بين منطقتي القصور والروحية مستوى منطقة الزيتونة القصور ولاية الكاف وذلك بسبب فيضان وادي الحويلات كما يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 04.





15- الطريق المحلية رقم 661 الرابطة بين منطقتي الروحية والحبابسة ولاية سليانة مستوى مدخل مدينة الروحية وذلك بسبب فيضان وادي الروحية.





وناشدت الوزارة، مستعملي الطريق أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة بالمجاري المائية والتعديل من السرعة والتقيد بقواعد السير والجولان.