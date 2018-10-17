الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر وعدم الإفراط في السرعة مع التقلبات الجوية‎

دعت إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية التونسية، مستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع إحترام إشارات الأعوان.





جاء ذلك تزامنًا مع التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من الولايات اليوم الأربعاء، وحيث يتوقع نزول أمطار غزيرة ورعديّة بأغلب جهات الجمهورية خلال هذا اليوم والفترة القادمة مع إمكانيّة تساقط البرد وهبوب رياح قويّة.