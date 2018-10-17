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خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن انتقال "حسين الشحات" للأهلي في يناير

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:04 م
خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن انتقال حسين الشحات للأهلي في يناير
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محمد الصو
 
أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن إدارة نادي العين الإماراتي، مصدومة من مستوى حسين الشحات الموسم الحالي، بعد تراجع أدائه عن الموسم الماضي.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "أملك معلومات مؤكده من الإمارات أن إدارة الفريق الإماراتي قررت التخلي عن خدماته، رغم دفعهم أكثر من 3 مليون دولار مقابل اتمام التعاقد معه الصيف الماضي".

وتابع: "أصبح في حكم المؤكد وجود اللاعب في الأهلي في يناير المقبل، بعد رغبته التي بلغ الإدارة بها، ورغبة الجماهير الإماراتية في رحيله".
المزيد عن: كورة رياضة الغندور الشحات الأهلي أخبار الرياضة
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