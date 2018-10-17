السيسي: اتفقت مع الرئيس الروسي على تبادل المعلومات ضمن جهود مكافحة الإرهاب



وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تبادل المعلومات ضمن جهود مكافحة الإرهاب.







أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه استعرض نتائج العملية الشاملة سيناء 2018 والنجاحات، التي حققتها في إطار جهود مكافحة الإرهاب، وذلك خلال مناقشاته مع نظيره الروسي.