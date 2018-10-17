ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

السيسي: اتفقت مع الرئيس الروسي على تبادل المعلومات ضمن جهود مكافحة الإرهاب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:03 م
السيسي: اتفقت مع الرئيس الروسي على تبادل المعلومات ضمن جهود مكافحة الإرهاب
صورة أرشيفية
طباعة
ندى محمد
 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه استعرض نتائج العملية الشاملة سيناء 2018 والنجاحات، التي حققتها في إطار جهود مكافحة الإرهاب، وذلك خلال مناقشاته مع نظيره الروسي.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تبادل المعلومات ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

المزيد عن: تبادل بوتين السيسي أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 4:10:01 PM