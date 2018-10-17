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القوات البحرية تنقذ سائح ألماني من الغرق

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:00 م
القوات البحرية تنقذ سائح ألماني من الغرق
صورة أرشيفية
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تمكنت القوات البحرية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ سائح ألمانى الجنسية من الغرق عقب تعرض اللنش السياحى الذي يقله لعطل فنى شمال شرق الغردقة بمسافة 10 ميل بحرى.

كان ورد بلاغ لجمعية الإنقاذ البحرى، يفيد استقبال طيار إلمانى الجنسية عبر جهاز الردار داخل الطائرة التابعة لشركة "سمول بلانت" أثناء تحليقه بالقرب من مدينة الغردقة لإشارة استغاثة من مركب سياحى يقل الماني الجنسية تفيد تعطل اللنش بمنطقة شمال شرق الغردقة. 

على الفور تم إخطار قوات الإنقاذ البحري وتم إنقاذ السائح.

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