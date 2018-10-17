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الجبلاية تخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع لمواجهة مصر أمام تونس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:52 م
الجبلاية تخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع لمواجهة مصر أمام تونس
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محمد الصو
 
بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، في مخاطبة الجهات الأمنية، للحصول على الموافقة بحضور 50 ألف متفرج لمباراة مصر وتونس، بالتصفيات الإفريقية.


وجاء مخاطبة الجبلاية للجهات الأمنية، مبكرًا من أجل تلاشي المنازعات قبل المباراة بأيام قليلة والوصول إلى حضور أكبر عدد من الجماهير، لمساندة المنتخب الوطني، في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني بالمجموعة العاشرة.


ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس، في الفترة من 15 حتى 20 فمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية.


وكان الاتحاد المصري حصل على موافقة الجهات الأمنية، لإقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، خاصةً أن المباراة ستكون تحصيل حاصل بعد صعود المنتخبين لنهائيات الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: مصر تونس تصفيات إفريقيا المنتخب الجبلاية اتحاد الكرة
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