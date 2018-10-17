"الوزراء" يوافق على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول





وافق مجلس الوزراء، على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقيات التزام بترولية، والذي يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 24 مليون دولار.





وتتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث، عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، هذا بالاضافة إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس "جى ام بي اتش" للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، واخيراً التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.





كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين مصر وقبرص ومرفقاته الثلاثة الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.



