ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الوزراء" يوافق على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:39 م
الوزراء يوافق على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
طباعة
يحي حلمي
 

وافق مجلس الوزراء، على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقيات التزام بترولية، والذي يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 24 مليون دولار.

وتتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث، عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، هذا بالاضافة إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس "جى ام بي اتش" للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، واخيراً التعاقد مع الشركة العامة للبترول،  للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين مصر وقبرص ومرفقاته الثلاثة الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.

المزيد عن: يوافق وزير البترول مشروعات قوانين الوزراء الترخيص
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 4:10:15 PM