الإمارات الأولى عربياً بمؤشر التنافسية العالمية





أظهر تقرير مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن دولة الإمارات احتلت المركز الـ 27 عالمياَ ،والأول عربياً بمؤشر التنافسية العالمية.









وأظهر التقرير ان السعودية جاءت في المركز 39 عالمياً، وسلطنة عُمان في المركز 47 عالمياً.





كما جاءت الإمارات في الصدارة عالمياً ضمن مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي يعد من أهم المؤشرات الفرعية التي يعتمدها المنتدى لقياس مستوى التنافسية.





وعلى صعيد الاستعداد التكنولوجي، أوضح التقرير ان الامارات حلت في المرتبة السادسة عالمياً، كما جاءت في ترتيب العشر الأوائل في أكثر من 100 من مؤشرات التنافسية الاقتصادية.





ووفقاً للتقرير الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، حلّت الإمارات في المركز27 عالمياً، أي أن الأداء الإماراتي شهد





حلّت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، في نحو 19 مؤشرا فرعياً من إجمالي 100 مؤشر فرعي يتضمنها التقرير، حيث تصدرت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية.





وشملت نسبة انتشار النطاق العريض على أجهزة الهاتف المحمول، ومعدل توصيل الكهرباء، ونسبة تغير التضخم سنوياً، وديناميكية سوق الدين.





وجاءت الدولة في المركز الثاني في مؤشر نسبة انتشار الهاتف المتحرك، وفي المركز الثالث في مؤشر نسبة تدني نسبة تأثير الضرائب والدعم في التنافسية، وجودة التنظيم الحكومي.





فيما حلت في المركز الرابع في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة، وفي المركز الخامس في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية، ومؤشر تنوع القوة العاملة.





واحتلت المركز السابع في مؤشر ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، ومؤشر الإنتاجية والدفع، وفي مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي.





وجاءت الإمارات كذلك في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، ومؤشر تكاليف الدفع الرواتب أسبوعياً، وكذلك في مؤشر توفر رأس المال المغامر، ومؤشر كفاءة عملية التخليص، فيما جاءت في المركز العاشر في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر سهولة الحصول على موظفين من أصحاب الكفاءات.







