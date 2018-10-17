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حبس ربة منزل وابنها وزوجها بتهمة الاعتداء على سيدة بالضرب في الشرقية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:14 م
حبس ربة منزل وابنها وزوجها بتهمة الاعتداء على سيدة بالضرب في الشرقية
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
أصدرت نيابة مركز كفر صقر قرارا بحبس ربة منزل وابنها وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاشتراك في الاعتداء على سيدة بالضرب وتعذيبها بسبب رغبة الاخير في الارتباط بها.

وكان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا من " هبه أ ي " 32 عاما ربة منزل ومقيمة بمركز أبو كبير باتهام " سميرة س ا " 45 عاما ربة منزل مقيمة بمركز كفر صقر ونجلها " أحمد ح " وزوجها " " حمادة ش ا " بقيامهم بالاعتداء عليها بالضرب وقص شعرها بعد توثيقها بالحبال وقيامهم بتجريدها من بعض ملابسها وتصويرها لتهديدها بنشر الصور وذلك لرغبة زوج المتهمة في الارتباط بها وتحريضه لها على الانفصال عن زوجها.

وأفادت أن المتهم الأخير " زوج المتهمة" قام باستدراجها إلى مركز كفر صقر بالاتفاق مع زوجته ثم احتجزوها داخل مغسلة فوجئت بقيامهم بالاعتداء عليها وبعد إطلاق سراحها قامت بإبلاغ الشرطة.

تم تشكيل فريق بحث وتمكنت قوة من مركز شرطة أبو كبير وكفر صقر بإشراف العقيد شريف حمادة رئيس فرع الشمال من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر، رقم 17068 لسنة 2018 جنح كفر صقر.
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