السعودية تتقدم للمرتبة 39 في تقرير التنافسية العالمي (GCR) لعام 2018





تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 39 في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF، من أصل 140 دولة.





واحتلت المملكة المرتبة 41 في العام 2017، وفقا للمنهجية الجديدة للتقرير، بينما احتلت المرتبة 30 من أصل 137 دولة وفقا لمنهجية التقرير السابقة.





وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، ماجد بن عبد الله القصبي، في بيان، إن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018م.





وأضاف أن توحيد جهود تلك الجهات ساهم في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية، ومُشيدًا في هذا الصدد بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.





وأشار إلى أن تقدُّم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة.





واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في المنهجية الجديدة على 98 مؤشراً لقياس تنافسية الدول لعام 2018م، منها 64 مؤشرًا تم استحداثها مؤخرًا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرًا لقياس التنافسية.





وأوضح الوزير أن تغيير منهجية التقرير شملت أيضًا تغيير آلية جمع البيانات، وكانت "الاستبيانات" التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير-تُمثل 70% من نتائج التقرير في الاعتماد عليها.





ويُعتمد في نتائج التقرير على "المصادر والإحصاءات الدولية" بنسبة 30% غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقًا، بحيث أصبحت "الاستبيانات" تُمثل 30% بينما "المصادر والإحصاءات الدولية" 70% .





يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.





وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.







