ليفركوزن يجدد عقد تين جيدفاج 3 مواسم

أعلن نادي باير ليفركوزن اليوم الأربعاء، تجديد عقد مدافعه الكرواتي الدولي تين جيدفاج، لـ3 أعوام أخرى، ليستمر بذلك ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023.

كان جيدفاج، 22 عامًا، الذي وصل مع منتخب بلاده لمونديال روسيا، انضم لليفركوزن قبل 4 أعوام قادمًا من روما، وشارك في 84 مباراة مع الفريق، علما بأنه غاب لفترة طويلة بالموسم الماضي؛ بسبب إصابة في الساق.

وقال جيدفاج في بيان "دائمًا ما يدعمني النادي، خاصة في الأوقات العصيبة. أشعر هنا وكأنني في بيتي وأتطلع إلى الأعوام المقبلة. هذا الفريق يتمتع بشخصية جيدة ويضم لاعبين رائعين حقا. يمكننا تحقيق الكثير".

وأوضح يوناس بولت، مدير الكرة بنادي ليفركوزن: "تين (جيدفاج) تطور بشكل رائع في نادينا، وقد بات لاعبًا دوليًا، بل وعنصرًا مهمًا بالمنتخب الكرواتي".

وبات جيدفاج، آخر لاعب يجدد تعاقده مع ليفركوزن، الذي حقق بداية ضعيفة في الموسم الجاري حيث حصد 7 نقاط فقط في الدوري حتى الآن، ويحتل المركز الرابع عشر.