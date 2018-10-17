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القطاع المالي يصعد ببورصة مسقط 0.18% بالتعاملات المبكرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:05 م
القطاع المالي يصعد ببورصة مسقط 0.18% بالتعاملات المبكرة
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نيفين سمير
 

ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.18%، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، عند مستوى 4459.85 نقطة، رابحاً 8.2 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

ودعم أداء المؤشر ارتفاع 7 أسهم في الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت مسقط، 4 منها بالقطاع المالي.

وصعد مؤشر القطاع المالي في تلك الأثناء بنسبة 0.37%؛ وتصدر البنك الوطني الرابحين بنسبة 2.78%، وارتفع المدينة تكافل 1.09%، وبنك صحار 0.79%.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.04%؛ بدعم سهم الأسماك العُمانية المرتفع 1.32%.

بينما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، بضغط السوادي للطاقة المتراجع 0.89%، وعمانتل 0.48%.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 5.35 مليون سهم، بتنفيذ 297 صفقة، بقيمة تداول 655.68 ألف ريال.


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