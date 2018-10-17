صحيفة ألمانية: أردوغان خضع أخيرًا للهيمنة الأمريكية

قالت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو"ألمانية، تعليقاً على إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خضع للهيمنة الأمريكية أخيرًا.

وأضافت أنه أطلق سراح برونسون بعد "نسيان الشهود كل شيء فجأة"، أو سوء فهمهم للقاضي، بحسب ما نقلت "زمان" التركية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان تقبل على مضض أن الولايات المتحدة الأمريكية في موقع أقوى، وأن إدارة واشنطن ستوجع تركيا بعقوباتها الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه كان من المحتمل أن تقع كارثة إذا سحبت أمريكا دبلوماسييها من تركيا، ولأن الإعلام الموالي للحكومة تستر على القضية، فإن إستقلالية القضاء لم تعد محل نقاش، ويكفي شكر الرئيس الأمريكي لأردوغان على جهوده في إطلاق سراح برونسون، لتتضح المسألة".

في السياق ذاته، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن إطلاق تركيا سراح القس الأمريكي لن يكفي لتسوية جميع المشاكل بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرت إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون فرصة لتحسين العلاقات، قائلة إن إطلاق سراح القس أندرو برونسون لا تسوّي جميع المشاكل بين أنقرة، وواشنطن، فأردوغان لا يزال غاضباً من دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمقاتلين الأكراد في سوريا، إذ لا يزال الأتراك يعتقدون أن هؤلاء الأكراد متحالفون مع الأكراد الإرهابيين في تركيا،حزب العمال الكردستاني الانفصالي".